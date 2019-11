Stiri pe aceeasi tema

- Irina Tanase, iubita fostului lider PSD, s-a plans pe retelele de socializare de principala problema din Bucuresti, traficul. Partenera lui Dragnea a postat un selfie din masina, fotografie insotita de mesajul „Selfie-ul de blocat in trafic' dimineata'. Imediat prietenii virtuali ai Irinei…

- Liviu Dragnea a fost eliberat din inchisoare ieri, pentru o zi, ca urmare a unei decizii a conducerii Penitenciarului Rahova, relateaza Digi 24. In aceasta dimineața, fostul lider PSD s-a intors in detenție. In timpul celor 24 de ore in care a fost liber, acesta nu luat legatura cu nimeni din partid…

- Fostul președinte al PSD Liviu Dragnea este tot mai aproape de a primi o zi de permisie din Penitenciarul Rahova, unde executa o pedeapsa de 3 ani și jumatate de inchisoare, anunța Digi 24.Potrivit sursei citate, directorul atelierului auto l-a recomandat pe Liviu Dragnea pentru a primi o…

- Cei trei au ajuns la Penitenciarul Rahova puțin dupa ora 17.00 și nu au facut declarații. Ei au venit cu cadouri pentru Liviu Dragnea. Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, i-a dedicat fostului presedinte PSD, aflat in inchisoare, si o poezie de dragoste scrisa de poeta britanica Elizabeth…

- Cererea lui Liviu Dragnea de a obține o permisie luni, 28 octombrie, de ziua lui, a fost respinsa de directorul penitenciarului dupa ce fusese aprobata de comisie. Potrivit G4Media.ro, cererea ar fi fost respinsa dupa ce informația a ajuns in presa, pentru ca Dragnea ar fi fost favorizat fața de alți…

- Liviu Dragnea nu va mai ieși din inchisoare pentru o zi, dupa ce conducerea Penitenciarului Rahova a respins cererea sa de permisie, au precizat surse din ANP, pentru MEDIAFAX. Se pare ca decizia ANP a survenit pentru ca presa a aflat ca fostul lider PSD va ieși din pușcarie.Surse din ANP…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca a vorbit sambata cu premierul israelian Benjamin Netanyahu despre discutarea unui posibil tratat de aparare reciproca intre cele doua tari, informeaza dpa, conform agerpres.ro. Discutia telefonica a avut loc in conditiile in care Netanyahu va lupta pentru…

- ​Fostul ministru de Externe Teodor Meleșcanu este susținut de grupul parlamentar al PSD pentru funcția de președinte al Senatului. Anunțul a fost facut atât de premierul Viorica Dancila, la finalul întrunirii senatorilor social-democrați, cât și de Meleșcanu, care a precizat ca nu…