- Fostul premier al Romaniei, Viorica Dancila, considera ca nu este momentul potrivit pentru a discuta despre eșecul moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Orban, depusa de PSD, care nu a mai fost supusa la vot din lipsa de cvorum in Parlament. Aceasta a precizat ca partidul din care face parte trebuie…

- Doina Federovici, senator PSD și candidat pentru președinția Consiliului Județean Botoșani a declarat astazi ca va vota moțiunea de cenzura pentru demiterea Guvernului Orban, indiferent la ce data se va stabili in Parlament.

- Joi de la ora 12 Senatul si Camera Deputatilor vor fi convocate intr-o sesiune extraordinata comuna pentru prezentarea motiunii de cenzura initiata de PSD impotriva Guvernului Orban, denumita „Guvernul PNL - de la pandemie la pande-mita generalizata”.

- Moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban, intitulata “Guvernul PNL - de la pandemie la pande-mita generalizata”, depusa de PSD, luni, in Parlament, ar putea fi votata in septembrie, scrie Digi24, care citeaza surse din cadrul Partidului Social-Democrat. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca in cursul zilei de luni va fi depusa motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Orban, document care se intituleaza "Guvernul PNL - de la pandemie la pandemita generalizata. Belsug in buzunarele clientelei PNL, saracie in buzunarele romanilor".…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca motiunea de cenzura pe care PSD o va depune in Parlament impotriva Guvernului Orban, va trece cu peste 250 de voturi. ”Motiunea de cenzura va trece. Este alb si negru, nu mai este gri. Daca ati fi fost in Parlament astazi, toti liderii politici,…

- Liderii PSD discuta in ședința CExN despre depunerea unei moțiuni de cenzura impotriva Guvernului Orban. Președintele interimar al partidului, Marcel Ciolacu le-a transmis liderilor din teritoriu ca ii asuma depunerea unei moțiuni de cenzura și adoptarea acesteia de catre Parlament.

- Marcel Ciolacu a vorbit despre la DC News Tv despre eventuala motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban si ultimele decizii luate in Parlament. Liderul PSd nu a renuntat la ideea de a da jos actualul guvern al Romaniei. "Am spus foarte clar ca nu vom depunde o motiune de cenzura in timp…