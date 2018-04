Stiri pe aceeasi tema

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre declaratia lui Liviu Dragnea, liderul PSD, despre posibila mutare a Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Presedintele a transmis un punct de vedere, ca reactie la anuntul facut la un post TV, seara trecuta, de catre liderul PSD, al treilea om in stat, privitor la intentia Executivului de a muta Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Klaus Iohannis pune accent, intr-un comunicat pe care Presedintia…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat dupa ce Liviu Dragnea a anunțat joi seara ca Executivul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea ambasadei din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim. Intr-un comunicat de presa remis de Administrația Prezidențiala, „președintele…

- Premierul român Viorica Dancila a prezentat Guvernului un proiect de rezolutie în vederea mutarii Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, iar ministrii urmeaza sa se pronunte asupra textului, în urma unei vizite la

- Presedintele Klaus Iohannis a reactionat vineri in urma anuntului facut de Liviu Dragne, potrivit caruia Guvernul Dancila a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei Romaniei din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim. Seful statului transmite,…

- Reacția Președintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, cu privire la intenția Guvernului referitoare la lansarea procesului de relocare a Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim: ”Cu privire la informațiile vehiculate in spațiul public referitoare la intenția Guvernului Romaniei…

- Premierul Viorica Dancila va pleca, la mijlocul saptamanii viitoare, intr-o vizita oficiala in Israel, cu scopul de a discuta mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, au declarat surse politice pentru Adevarul.

- Premierul Viorica Dancila va pleca, la mijlocul saptamanii viitoare, intr-o vizita oficiala in Israel, cu scopul de a discuta mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, au declarat surse politice pentru Adevarul. In sedinta de ieri a Executivului, George Ciamba, secretar de stat in MAE,…