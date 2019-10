Dancila considera ca perioada respectiva a fost una in care a facut 'o greseala', subliniind ca ea este cea care a luat decizia de a nu mai citi discursurile. 'Eu am hotarat sa nu mai citesc de pe foi. Intotdeauna am vorbit liber. Atunci, intr-un fel mi se spunea ca trebuie sa citesc de pe acele foi, ca nu cumva sa uit vreun amanunt. A fost o perioada in care cred ca am facut o greseala si cred ca acum am remediat aceasta greseala', a afirmat liderul PSD intr-o emisiune la Romania TV, conform Agerpres.