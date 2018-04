Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca majorarile salariale din educatie si sanatate nu vor genera un colaps la nivelul economiei, afirmand ca toate masurile adoptate de Guvern sunt sustenabile. „Salariile in sistemul sanitar au crescut. Fata de 2016 nu avem salarii care sa nu…

- Ministrii Sanatatii, Muncii si Finantelor trebuie sa gaseasca solutii pentru problemele salariale din sanatate. Premierul Viorica Dancila le-a cerut acest lucru in sedinta de guvern, in condițiile in care, in spitale din țara a fost o noua zi de proteste.

- Premierul Viorica Dancila este invitata in aceasta seara, incepand cu ora 21.00, la Antena 3. Tot azi expertii europeni au criticat dur legile Justitiei adoptate de Parlament si sustinute de Guvern.

- Deputatul de Timiș, Radu-Adrian Pau saluta cresterile salariale din sistemul medical si a solicitat, printr-o interpelare parlamentara, lamuriri suplimentare ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, referitoare la impactul acestor masuri asupra imbunatatirii activitatii din domeniu. „Incepand cu data de…

- „In sectorul buegtar sunt mai multi angajati in regim part-time pe ocupatii cum ar fi femei de serviciu, contabili, profesori. Legea salarizarii nu afecteaza sub nicio forma drepturile salariale ale acestora, dar in Ordonanta de Urgenta nr. 79/2017 s-a stabilit ca angajatii platesc contributii la…