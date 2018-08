Dăncilă, demisie. Chirieac: Va pleca. A închis țara "Doamna Dancila va alege sa plece. Protestele o tin la Palatul Victoria - si toate aberatiile care se spun pe marginea acestora - care au fost categoric violente (...) Eu nu mai am niciun fel de indoiala. Trebuie sa plece din cauza dispretului manifest pe care il are fata de munca. Faptul ca a inchis țara in aceasta saptamana a provocat pagube, probabil, de miliarde de euro mediului privat. Nu toata lumea din Romania lucreaza la stat. La o sarbatoare legala de o zi a mai dat de la dansa din buzunar, de la Teleorman, inca doua zile libere (...) Eu sper sa plece cat de curand. A inchis… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

