- Dragnea a vorbit despre rectificare bugetara care trebuie sa treaca prin CSAT. Acesta a spus ca, in premiera dupa 1989, vicepreședintele CSAT, premierul, a convocat Consiliul. „Deja la ora la care vorbim, scrisoarea a ajuns la Cotroceni. Premierul a utilizat procedura procedura prevazuta in…

- "In cursul zilei de astazi, au avut loc discutii intre reprezentantii MAPN si Administrația Prezidențiala. MAPN a transmis ca vor participa ministrul Mediului, Justitiei, Agriculturii si cel pentru Relatia cu Parlamentul. Programul aparut in presa a fost scris miercurea trecuta, dupa vizita…

- "Decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a refuza desemnarea unui candidat pentru pozitia de procuror-sef al DNA, arata abordarea politica in acest proces, in slujba PSD-ALDE, de sfidare a sistemului judiciar. Este inadmisibil ca dintre cei patru candidati care si-au manifestat dorinta…

- Potrivit modificarilor adoptati marti prin OUG la Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, asistentul care are in ingrijire un adult cu handicap accentuat va primi, pe langa salariu, o alocatie de 600 de lei pe luna, in timp ce asistenul care ingrijeste…

- Administratorii contului oficial de Facebook al Antena 3 au organizat un sondaj prin care iși intreaba utilizatorii daca președintele Klaus Iohannis ar trebui suspendat.Citește și: Tariceanu, Dragnea si Dancila, facuți praf dupa recepția de la Ambasada Franței: 'Un trio de neamuri proaste'…

- De cand a castigat alegerile, PSD a avut de luptat nu doar cu inamicii din interior, ci mai ales cu cei din exterior. Sa le spunem factori exogeni, asemenea celor care au facut inflatia sa creasca, benzina mai scumpa, au sapat in deficit, au lovit incasarile sub centura si semanat samanta de scandal…

- Proiectul va intra in vigoare dupa ce va fi aprobat de Guvern si la 30 de zile dupa ce va fi publicat in Monitorul Oficial. Cine incalca aceasta lege primeste amenzi cuprinse intre 5.000 si 25.000 de lei. "Se interzice vanzarea bauturilor energizante persoanelor cu varsta sub 18 ani, se interzice…

- "Nu cred ca presedintele sau orice roman cu o abordare elementara are nevoie sa ii spuna ministrul Justitiei vedeti ca deciziile Curtii Constitutionale sunt definitive, sunt obligatorii, produc efectele, obligatii juridice, de la momentul publicarii in Monitorul Oficial. Admit ideea a faptului ca…