- Premierul Viorica Dancila se va intalni luni, la ora 13, cu managerii spitalelor, pe agenda intalnirii fiind inclusa tema salariilor din sistemul de sanatate, informeaza un comunicat al Guvernului. Prim-ministrul Viorica Dancila le-a solicitat miercuri ministrilor sanatatii, muncii si…

- In 1931, tanarul arhitect Albert Speer a participat la o adunare a nazistilor din Berlin. Poate ca era captivat de mesajele transmise de partid sau poate a considerat ca, in acel loc, si-ar fi putut promova serviciile. Istoria pare sa o confirme...

- Premierul Viorica Dancila va face un bilanț al guvernarii, la Comitetul Executiv al PSD, de saptamana viitoare. Anunțul a fost facut, marti, de liderul social-democratilor, Liviu Dragnea. El a anunțat și ca in perioada urmatoare va avea loc dezbaterea cu privire la Codurile penale dar si prezentarea…

- Premierul Viorica Dancila va face un mini bilant al activitatii Guvernului la sedinta Comitetului Executiv National al PSD care va avea loc saptamana viitoare, a anuntat, marti, liderul social-democratilor, Liviu Dragnea. Intrebat la Parlament daca la Comitetul Executiv va avea loc o evaluare…

- Rememorarea Holocaustului si educarea generatiilor viitoare in spiritul adevarului cu privire la acestei tragedii fac parte dintr-un obiectiv care vizeaza protectia valorilor democratice, combaterea antisemitismului si a discriminarii, arata mesajul Guvernului transmis, la Skopje, de viceprim-ministrul…

- Angajatii aflati in concediu medical pierd 20% din venit, spune FSLI Federatia Sindicatelor Libere din Învatamânt (FSLI) atrage atentia ca prin noua formula de calcul al salariului acordat în timpul concediului medical, angajatii pierd sume semnificative. Este vorba despre…

- Romanii nu mai trebuie sa depuna Formularul 600, in conditiile in care Guvernul va gasi solutii in acest sens, a anuntat marti ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, luni seara, in prima intalnire in aceasta noua formula a Guvernului, sa…

- Premierul Viorica Dancila si membrii Cabinetului sau au ajuns luni seara, la sediul Guvernului. Membrii noului Executiv au venit la Palatul Victoria dupa ceremonia de depunere a juramantului de investitura, care a avut loc la Palatul Cotroceni.