Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, la dineul de lucru oferit de prim-ministrul roman in cinstea inaltului oficial de la Zagreb au fost invitati sa participe toti membrii Executivului de la Bucuresti."Vizita oficialului croat are loc in contextul intensificarii relatiilor bilaterale…

- Oamenii din București au pareri imparțite dupa ce președintele Romaniei i-a cerut public demisia premierului Viorica Dancila. Seful statului sustine ca “Doamna Dancila nu face fața poziției de Prim-ministru al Romaniei și transforma astfel guvernul intr-o vulnerabilitate pentru Romania”. Anunțul vine…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit, vineri, pe ambasadorul Emiratelor Arabe Unite la Bucuresti, dr. Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, caruia i-a transmis interesul Romaniei pentru cooperare in mai multe domenii, precum energie, transporturi, infrastructura. Conform unui comunicat de presa…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit, vineri, pe ambasadorul Emiratelor Arabe Unite la Bucuresti, dr. Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, caruia i-a transmis interesul Romaniei pentru cooperare in mai multe domenii, precum energie, transporturi, infrastructura. Conform unui comunicat de presa…

- Guvernul Romaniei a fost reprezentat la cea de-a VI-a editie a Forumului Global de la Baku, organizat in perioada 13-18 martie 2018, de viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall. Tema editiei de anul acesta este 'Eliminarea diferentelor pentru crearea…

- Palierul economic ocupa un rol prioritar pentru Guvernul Romaniei in ansamblul relatiei cu Arabia Saudita, a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, in cadrul intalnirii pe care a avut-o la Palatul Victoria cu ambasadorul regatului saudit la Bucuresti, Abdulaziz Mohammed Al-Aifan. Potrivit unui comunicat…

- SARBATOARE…Prima zi a primaverii a reunit toate presedintele organizatiilor de femei PSD din Romania la un eveniment festiv, la Bucuresti, din care nu a lipsit premierul Viorica Dancila. Printre participante: Ana Birchall, deputat de Vaslui, vicepremier, Doina Silistru, senator de Vaslui, presedinta…

- Prim-ministrul Dancila a subliniat ca relatiile excelente dintre Romania si RF Germania se bazeaza si pe stranse legaturi interpersonale, atat din perspectiva etnicilor germani din Romania, cat si a contributiei originarilor germani din Romania stabiliti in Germania.In cadrul intrevederii,…