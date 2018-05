Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca Programul ”Investeste in tine” ar putea fi aprobat in aceasta saptamana, daca vor fi emise toate avizele necesare, relateaza News.ro. In caz contrar, programul de imprumuturi fara dobanda garantate de stat va fi dezbatut in sedinta de Guvern de saptamana viitoare.…

- Viorica Dancilam a fost intrebata, miercuri, de unde vor proveni banii din Programul "Investeste in tine". "Acesti bani sunt de la banci. Statul plateste dobanda de 6 la suta, 80 la suta garanteaza statul, 20 la suta persoana, daca este angajata. Deci, 20 la suta de catre creditor sau un codebitor…

- Programul ”Investeste in tine”, care ar putea fi demarat de Guvern saptamana viitoare, va oferi tinerilor care sunt la studii, fara a avea un loc de munca, acces la imprumuturi fara dobanda, garantate de ...

- Guvernul va aproba saptamana viitoare un program de creditare cu dobanda 0%, garantat de stat in proportie de 80%, adresat tinerilor cu varsta intre 16 si 26 de ani, dar si persoanelor cu varsta intre 26...

- Guvernul va aproba saptamana viitoare un program de creditare cu dobanda 0%, garantat de stat in proportie de 80%, adresat tinerilor cu varsta intre 16 si 26 de ani, dar si persoanelor cu varsta intre 26 si 55 de ani, avand ca obiectiv principal investitia in educatie, cultura, sanatate, sport, locuinte,…

- Alte modificari la Legea salarizarii unitare nr. 153/2017 au fost adoptate saptamana trecuta de Executiv, in ședința saptamanala, printr-o ordonanța de urgența care a aparut deja in Monitorul Oficial. Corecțiile sunt cuprinse in OUG nr. 41/2018, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 433 din…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, in deschiderea sedintei de Guvern, ca Executivul va adopta o Ordonanta care vizeaza coordonarea programului Centenarului si finantarea acestuia, explimandu-si regretul ca s-a intarziat. ”Trebuie sa facem tot pentru ca romanii sa se bucure de un moment…

- Potrivit proiectului de ordonanța de urgența, C.N. Unifarm S.A. va primi 44,27 milioane de lei pentru cumpararea acestei substanțe. Premierul Viorica Dancila a vorbit, in urma cu doua saptamani, in sedinta de Guvern, despre criza imunoglobulinei. „O alta problema la care doresc sa ma refer este…