- Fostul premier Viorica Dancila critica declarațiile ministrului Muncii, Violeta Alexandru pe tema vârstei de pensionare. Dancila a postat joi, pe pagina sa de socializare, ca ministrul Muncii nu poate forța oamenii sa munceasca pâna la 70 de ani doar pentru a nu le plati pensiile"'Doamna…

- Fostul premier și lider PSD, Viorica Dancila, a reacționat, pe Facebook. la intenția ministrului Muncii, Violeta Alexandru, de a crește varsta de pensionare la 70 de ani, punctand ca „pensie este un drept, nu o pomana”, ceea de dovedește, in fapt, ca liberala nu cunoaște realitațile din societatea…

- Decizia privind majorarea varstei legale de pensionare trebuie foarte bine cantarita, pentru a da celor care doresc posibilitatea sa munceasca si dupa implinirea varstei de pensionare, dar si pentru a tine cont de o tendinta din societate, aceea de a munci cat mai putin, de a se pensiona cat mai devreme,…

- Cine va dori sa munceasca mai mult va putea s-o faca in mod legal! Guvernul se gandește la posibilitatea de a le permite romanilor care doresc sa se pensioneze mai tarziu decat este prevazut in lege.

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, sustine ca o eventuala crestere a varstei de pensionare ar avea un impact mai mare in sistemul public decat in cel privat, subliniind ca e nevoie de o dezbatare pe marginea acestui subiect. "Merita sa facem mai intai o dezbatere. Merita sa vedem cum imbratiseaza…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat astazi, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria, ca Guvernul nu exclude sa introduca posibilitatea cresterii optionale a varstei de pensionare la 70 de ani, desi recent ministrul Muncii declarase ca nu exista un astfel de proiect de act normativ.

- „In momentul de fata nu cred ca Romania este pregatita pentru pensionare obligatorie la 70 de ani. Insa cred ca se impune o discutie in spatiul public daca persoanele doresc sa opteze pentru cresterea varstei de pensionare, atunci sa o faca. Dar nu cred ca vom ajunge in curand la o crestere obligatorie…

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, dezvaluie planul secret al PNL. Dupa ce zilele trecute Klaus Iohannis anunța ca Legea pensiilor trebuie sa fie modificata, in spațiul public au aparut informații conform carora PNL ar pregati creșterea varstei de pensionare. Vasilescu spune ca mai…