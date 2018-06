Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj de 1 Iunie in care spune ca este datoria adultilor sa se asigure ca generatiile urmatoare se dezvolta in armonie si in siguranta pentru ca sunt cea mai valoroasa resursa a societatii.

- Marian Ralea și-a amintiti cu drag de copilarie și de cum se distra in acele vremuri. Marian Ralea, actorul care il interpreteaza pe Vasile Boasca (Sile) in “Fructul oprit” , serial difuzat la Antena 1, iși amintește cu drag de 1 Iunie din perioada copilariei sale. Acesta era nelipsit de la concursurile…

- Ziua Copilului, sarbatorita in fiecare an la 1 iunie, este prilej de bucurie atat pentru cei mici cat si pentru protectorii lor. “Pentru a petrece zilele de sarbatoare in siguranta, este de datoria noastra, a tuturor, de a ne informa, de a lua atitudine si de a folosi toate parghiile de prevenire a…

- Mesaj emotionant transmis de Patriarhul Daniel catre familiile din Romania, cu ocazia Zilei Copilului."Copiii – daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, Biserica si societate Cunoașterea situației reale a familiei creștine din zilele noastre și ințelegerea profunda a vocației sale spirituale…

- Parintii copiilor care invata la Scoala 124 din Sectorul 5, care a luat foc luni dimineata, sustin ca lucrurile ar fi fost grave daca incendiul ar fi izbucnit in timp ce in unitate erau elevi. Copiii au fost relocati la 3 scoli din zona. "Cand il duceam la scoala aveam o siguranta, acum…

- “Copiii din ‘experimentul lalelelor’ nu vor fi oameni liberi cata vreme vor cunoaste doar incolonarea umila in fata unei autoritati, oricare ar fi acea autoritate”, noteaza, extrem de critic, filosoful. “Multa lume cunoaște experimentul lui Ivan Pavlov și fenomenul condiționarii clasice: cainele care…

- Mihai Sora scrie, sambata, pe pagina sa de Facebook, despre manifestarea ”Simfonia lalelelor” de la Pitesti, unde premierul Viorica Dancila a fost primita cu fanfara si unde a asistat inclusiv la defilarea copiilor din gradinite. Copiii din „experimentul lalelelor“ nu vor fi oameni liberi cata vreme…

- Parintii si reprezentanții asociațiilor de sprijin pentru copiii și tinerii afectați de sindromul Down și alte boli rare s-au intalnit azi cu premierul Viorica Dancila și cu mai mulți miniștri pentru a le prezenta problemele cu care se confrunta.