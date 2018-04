Dăncilă: Contribuţiile pentru Pilonul II de pensii cu crescut în ianuarie 2018 cu 19,6% Prim-ministrul Viorica Dancila a negat luni informatiile conform carora in ultimul an s-ar fi diminuat sumele virate catre Pilonul II de pensii, subliniind ca in ianuarie 2018 acestea au inregistrat o crestere de 19,6% fata de aceeasi perioada a anului trecut. "Contributiile la Pilonul II de pensii in ianuarie 2017 erau de 493 de milioane de lei, in ianuarie 2018 - 590 de milioane de lei. Deci, vorbim de o crestere de 19,6%. Deci, ati vazut ca apar foarte multe stiri care vor sa creeze incertitudine. Eu zic ca pana nu venim cu o forma finala, toate aceste speculatii... In niciun caz pensionarii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

