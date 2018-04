Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a avut, la 25 aprilie 2018, o intrevedere cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, in cadrul vizitei oficiale pe care o intreprinde in Statul Israel, a anunțat Guvernul Romaniei. Potrivit acestuia, premierul israelian a salutat adoptarea de catre Guvernul Romaniei a…

- Premierul Viorica Dancila a discutat, miercuri, cu Benjamin Netanyahu, in cadrul vizitei oficiale pe care o efectueaza in Israel, despre relocarea ambasadei Romaniei la Ierusalim, premierul Romaniei precizand ca omologul sau israelian a salutat acest demers initiat de Guvernul Romaniei. …

- Premierul Viorica Dancila se va afla, doua zile, in vizita oficiala in Israel. Anunțul Guvernului a venit abia in preziua plecarii și in plina controversa legata de anunțul lui Liviu Dragnea privind mutarea ambasadei romane de la Tel Aviv la Iersualim.

- Liberalii vor sa il cheme la raport in Parlament pe ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, pentru ca acesta sa dea explicatii pe tema inceperii procedurii de mutare a ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, potrivit unor surse politice.

- Premierul Viorica Dancila va efectua o vizita de doua zile in Israel, in cursul acestei saptamani, potrivit unor surse oficiale. Dancila va efectua aceasta vizita dupa ce Liviu Dragnea a anuntat joi seara ca Executivul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea…

- Premierul Viorica Dancila va efectua, miercuri si joi, o vizita fulger in Israel, potrivit unor surse oficiale, dupa ce saptamana trecuta Guvernul a adoptat un memorandum pentru mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la...

- SUA confirma mutarea ambasadei in Ierusalim in mai / Liderii palestinieni denunta un act ilegalAmbasada SUA va fi mutata din orasul Tel Aviv in Ierusalim in luna mai, cu ocazia implinirii a 70 de ani de la infiintarea statului Israel, au afirmat ieri oficiali din cadrul Administratiei Donald…

- Ambasada SUA va fi mutata din orasul Tel Aviv in Ierusalim in luna mai, cu ocazia implinirii a 70 de ani de la infiintarea statului Israel, au afirmat ieri oficiali din cadrul Administratiei Donald Trump, citati de site-ul agentiei Associated Press. Astazi SUA confirma mutarea.