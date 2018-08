Premierul Viorica Dancila a avut joi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ministrul britanic al apararii, Gavin Williamson, in cadrul careia cei doi demnitari au discutat despre dezvoltarea Parteneriatului Strategic, consolidarea relatiilor bilaterale si respectarea drepturilor romanilor din Marea Britanie, in contextul Brexit. Cooperarea in domeniile securitatii si apararii, precum si relatiile economice reprezinta pilonii Parteneriatului Strategic, iar sectoarele financiar, educatie, dezvoltare-competitivitate, comert si investitii sunt componente importante ale Parteneriatului solid dezvoltat…