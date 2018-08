Dancila cere ridicarea pragului de 860.000 de euro pentru sinecurile date in numele regelui Mihai

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul aloca peste 200 de milioane de lei pentru refacerea infrastructurii afectate de inundații, din 28 de judete. Premierul Viorica Dancila a solicitat autoritatile locale, in ședința de Guvern, atentie maxima in zilele urmatoare pentru a interveni acolo unde se impune. „La propunerea Ministerului…

- Cotidianul OPINIA reia rubrica prin care isi propune sa monitorizeze activitatea parlamentarilor buzoieni, dupa criteriile de apreciere a activitatii puse la indemana oricui, pe cale oficiala, pe site-urile Senatului si Camerei Deputatilor: initiative legislative, declaratii politice, intrebari adresate…

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, pentru Mediafax, ca e posibil ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara la sfarsitul lunii august, ca sa se adopte proiectul prin care sa fie implementata directiva UE privind combaterea spalarii banilor, pentru a evita sanctiuni din partea CE.…

- Cotidianul OPINIA reia rubrica prin care isi propune sa monitorizeze activitatea parlamentarilor buzoieni, dupa criteriile de apreciere a activitatii puse la indemana oricui, pe cale oficiala, pe site-urile Senatului si Camerei Deputatilor: initiative legislative, declaratii politice, intrebari adresate…

- Prim-ministrul Viorica Dancila se va intalni miercuri cu presedintele Klaus Iohannis, la initiativa acestuia, pe fondul informatiilor privind posibilitatea adoptarii unei Ordonante de Urgenta a Guvernului privind amnistierea si gratierea unor fapte penale. Seful statului si premierul s-au intalnit ultima…

- Eugen Pirvulescu: “Daca ai fost traseist și pleci, trebuie sa-ți pierzi mandatul!” in Politic / on 29/06/2018 at 09:46 / Senatorul PNL de Teleorman Eugen Pirvulescu a luat cuvantul, in plenul camerei superioare a Parlamentului, la dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru…

- CHIȘINAU, 23 iunie – Sputnik. Angajații Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica, Agentiei Medicamentelor si Dispozitivelor Medicale, Consiliului National pentru Determinarea Dizabilitatii si Capacitatii și Centrului National de Transfuzie a Sângelui vor primi un spor la salariu, care…

- Fostul presedinte al Societatii Romane de Pneumologie, Florin Mihaltan, a declarat ca tutunul incalzit ar trebui taxat la fel ca tutunul conventional, precizand ca exista cercetari stiintifice care demonstreaza ca este la fel de daunator. „Modificarile legislative pe care le propune Initiativa „2035…