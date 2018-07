Premierul Viorica Dancila a cerut, luni, reprezentantilor Apelor Romane sa faca o evaluare in fiecare judet pentru a vedea "punctele sensibile" in cazul unor inundatii, astfel incat sa se poata actiona pentru prevenirea unor astfel de situatii. "As vrea ca sa schimbam abordarea pe care am avut-o pana acum, as vrea sa tinem mai mult cont de faptul ca putem preveni astfel de lucruri. De aceea, cer Apelor Romane sa faca o evaluare in fiecare judet, sa vada punctele sensibile, astfel incat sa actionam pentru a preveni astfel de situatii. In acelasi timp, cer prefectilor si primarilor sa identifice…