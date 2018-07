Guvernul va aproba, in sedinta de marti, o serie de masuri in beneficiul persoanelor cu dizabilitati, care vizeaza, intre altele, renuntarea la centrele vechi si inlocuirea acestora cu locuinte protejate, centre pentru viata independenta, pentru abilitare si reabilitare, de ingrijire si asistenta, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila.



"Continuam astazi sa luam masuri in beneficiul persoanelor cu dizabilitati, multe dintre acestea au fost inspirate din discutiile pe care le-am purtat cu reprezentantii organizatiilor neguvernamentale in primavara, cand am avut consultatii. Acum…