- Viorica Dancila a afirmat luni seara, la România TV, ca parlamentarii din PSD nu vor boicota audierea în comisiile din Parlament a miniștrilor propuși pentru Guvernul Orban. Liderul PSD susține ca daca un ministru va fi bine pregatit nimeni nu va avea ce sa îi reproșeze, potrivit Mediafax.…

- „Știu ca intrebarea este de ce nu ne prezentam la vot și de ce nu votam Guvernul Orban. Pentru ca noi nu putem sa susținem un program de guvernare care ia masuri impotriva romanilor. Daca veneau cu un program de guvernare prin care continuau masurile bune și nu vorbeau de austeritate (...), poate…

- Premierul demis Viorica Dancila a declarat ca este datoria presedintelui Klaus Iohannis sa gaseasca solutii pentru bugetul de stat pe anul viitor, in conditiile in care actualul Guvern este interimar si nu poate adopta un proiect de lege. Intrebata duminica de jurnalisti, cu prilejul unei vizite la…

- PNL va purta, joi, un alt rand de discuții cu partidele, in vederea sprijinului noului Executiv. Ludovic Orban, premierul desemnat, se va intalni, in decursul zilei de joi, cu liderii Pro Romania, UDMR și ALDE.Premierul desemnat, Ludovic Orban, se va intalni, in decursul zilei de joi, cu reprezentanții…

- In așteptarea noului executiv... Foto arhiva Sedinta de luni de la ora 13:00, de la Palatul Victoria, ar putea sa fie si ultima a Cabinetului Dancila, în conditiile în care presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca cel mai târziu marti va desemna candidatul pentru postul de…

- Azi e programat votul motiunii de cenzura a Opozitiei impotriva Guvernului Dancila. Premierul a ajuns la Parlament si i-a convocat pe parlamentarii PSD in sedinta inainte de vot. Viorica Dancila a declarat ca nimeni cu va ierta parlamentarii PSD care vor vota impotriva propriului partid. „Cred ca nimeni…

- Guvernul nu va ceda in fata blocajului guvernamental creat de Klaus Iohannis Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca prin refuzul de a numi ministri, presedintele Klaus Iohannis se pozitioneaza impotriva romanilor, prin continuarea abuzului de putere. Seful Executivului a adaugat ca va continua…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, spune ca premierul Viorica Dancila poate debloca rapid Guvernul daca iși dorește, dupa ce premierul a zis ca va sesiza CCR pentru ca șeful statului nu i-a raspuns in privinta interimatelor a trei functii de ministri:„Viorica Dancila ar trebui sa inceapa…