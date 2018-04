Dancila care "da cu subsemnatul", sta la poze si...pleaca

Stiri pe aceeasi tema

- Greg Konieczny, fostul manager al Fondului Proprietatea, va parasi de tot Franklin Templeton, incepand cu 31 martie, dupa 22 de ani de activitate in aceasta companie, potrivit unor surse, arata Bursa.ro. La inceputul anului, Fondul Proprietatea, administrat de Franklin Templeton, a anuntat…

- Președintele Iohannis se va afla la Bruxelles în urmatoarele doua zile. Șeful statului va participa la reuniunea Consiliului European, unde principala tema pe agenda reuniunii va fi decizia recenta a președintelui american privind instituirea unor taxe la

- Sebastian Ghita, prins in Serbia dupa ce a fugit din Romania, unde era anchetat de DNA, a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca stie ce sustinere are sefa DNA, Laura Codruta...

- Mihai Poalelungi a ridicat anul trecut, lunar, un salariu de cel puțin 35 de mii de lei in funcția de judecator și președinte al Curții Supreme de Justiție (CSJ) și o pensie de 16 mii de lei. In total, in 2017, familia a avut venituri de peste 800 de mii de lei, iar la momentul depunerii declarației…

- Romania! Secolul XXI, țara membra a Uniunii Europene! Imaginile de mai jos reprezinta doar una dintre dovezile umilinței la care statul iși supune cetațenii. Statul la conducerea caruia s-au perindat toate partidele politice rand pe rand. Partide care funcționeaza in continuare dupa principiul “Pleaca…

- Basarab Panduru l-a laudat pe Constantin Budescu, mijlocașul de la FCSB, dupa victoria cu Lazio, 1-0, din turul 16-imilor Europa League. "Tot ce e bun pleaca din piciorul lui. Toți atacanții au nevoie de el. Pasele aclea din prima pe care le da nu sunt deloc ușoare. Face efort mare in timpul meciurilor.…

- Elon Musk face astazi unul dintre cei mai importanti pasi catre indeplinirea visului sau de a coloniza Marte. Racheta Falcon Heavy, cea mai puternica din lume in acest moment, va duce pe orbita incarcatura inedita care va calatori catre Planeta Rosie.

- Demisia lui Paul Romer, cu efect imediat, din funcția de Economist șef al Bancii Mondiale, a ridicat o serie de intrebari privind motivele deciziei anunțate la inceputul saptamanii. Romer,...