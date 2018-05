Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ndash; Centrul Judetean Constanta informeaza asupra faptului ca la data de 16 mai 2018, ora 00:00 s a incheiat Campania 2018 de primire a cererilor unice de plata, conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale MADR nr. 15 17.01.2017…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza cu privire la faptul ca au fost stabilite cuantumurile schemelor de sprijin cuplat in sectorul vegetal aferente cererilor de plata depuse in Campania 2017, in conformitate cu Hotararea nr. 228 din 18.04.2018 pentru aprobarea plafoanelor…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) – Centrul judetean Botosani informeaza cu privire la faptul ca au fost stabilite cuantumurile schemelor de sprijin cuplat in sectorul vegetal aferente cererilor de plata depuse in Campania 2017, in conformitate cu Hotararea nr. 228 din 18.04.2018…

- Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA) informeaz cu privire la faptul c au fost stabilite cuantumurile schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal aferente cererilor de plat depuse în Campania 2017 în conformitate cu Hotrârea nr. 228 din 18.04.2018 pentru aprobar...

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza cu privire la faptul ca au fost stabilite cuantumurile schemelor de sprijin cuplat in sectorul vegetal aferente cererilor de plata depuse in Campania 2017, in conformitate cu Hotararea nr. 228 din 18.04.2018 pentru aprobarea plafoanelor…

- Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA) informeaz c în conformitate cu prevederile legislaiei în vigoare la 01 martie demareaz Campania de primire a Cererilor unice de plat pentru anul 2018 sub sloganul &ldquoDrumul ctre o agricultur performant trece pe la APIA. Depune Cererea…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura informeaza ca, in perioada 01 martie – 15 mai 2018, se va desfasura Campania de depunere a cererilor unice de plata din acest an. Aceasta actiune se va derula in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, respectand calendarul stabilit si obiectivele…

- Incepand joi, 1 martie, demareaza campania de depunere a cererilor unice de plata pentru acest an. Fermierii isi pot solicita subventiile pana la 15 mai la centrele judetene sau locale. In campania 2018, completarea declaratiei de suprafata se realizeaza electronic, ...