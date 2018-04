Stiri pe aceeasi tema

- Aproape un sfert din populatia lumii va urmari videoclipuri pe telefoanele mobile in 2018, potrivit unui studiu realizat de compania eMarketer. Raportul arata ca 78,4% din continutul video va fi vizionat folosind telefoanele mobile in 2018. Datele evidentiaza, de asemenea, cresterea consumului de internet…

- Avand in vedere informatiile vehiculate in mass-media, referitoare la initiativa unor intreprinzatori, ale caror proiecte au fost acceptate pentru finantare in cadrul programului Start-Up Nation 2017, de a incerca sa cesioneze parti sociale ale firmelor, precum si solicitarile de clarificare a legalitatii…

- Comisiile permanente pentru Politica economica, reforma si privatizare, respectiv Industrii si servicii din Parlament l-au validat, luni, pe candidatul PSD la functia de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, cu 32 de voturi „pentru” si 13 „impotriva”.

- Ministrul desemnat pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, a afirmat, luni, ca rechizitoriul in care a fost acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani a fost restituit procurorilor, de instanta, si anulat ca nelegal. De asemenea, el a spus ca nu este o rusine ca o firma privata…

- Comisiile permanente pentru Politica economica, reforma si privatizare, respectiv Industrii si servicii din Parlament l-au validat, luni, pe candidatul PSD la functia de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, cu 32 de voturi „pentru” si 13 „impotriva”.

- Comisiile permanente pentru Politica economica, reforma si privatizare, respectiv Industrii si servicii din Parlament l-au validat, luni, pe candidatul PSD la functia de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, cu 32 de voturi „pentru” si 13 „impotriva”.

- Dupa ce Liviu Dragnea a spus raspicat ca membrii de partid cu probleme penale vor putea face parte din guvern, daca au sustinere in CEx, lista oficiala a Cabinetului Dancila a confirmat intrarea in Executiv a mai multor politicieni cu probleme de integritate. Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri,…

- Ministrul desemnat pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a declarat, vineri, ca nu este vinovat de evaziune fiscala si ca in prezent nu mai exista niciun proces in instanta pe numele sau, lucrurile fiind transate de mult. In 2016, Radu Oprea a fost trimis in judecata intr-un dosar de evaziune fiscala,…