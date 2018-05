Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierului Viorel Ștefan a prezentat, astazi, o serie de proiecte prevazute a fi realizate in parteneriat public – privat. In Post-ul Guvernul a prezentat proiectele de investiții strategice realizate in parteneriat public-privat apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vicepremierul Viorel Stefan a prezentat Proiectele de investitii strategice realizate in parteneriat public privat, in cadrul unei conferinte de presa la Palatul Victoria.Proiectele pot fi consultate in sectiunea "Documente". ...

- Guvernul adopta Ordonanța privind parteneriatul public-privat. Premierul Viorica Dancila a declarat, in ședința Executivului, ca este vorba de o deblocare a legislatiei și comprimare a termenelor. Astfel, a precizat Dancila, prin actul normativ se dorește eliminarea blocajelor si cresterea capacitatii…

- Guvernul va aproba, printr-o ordonanta de urgenta, masuri privind parteneriatul public-privat, act normativ care vizeaza eliminarea blocajelor si cresterea capacitatii de investitii in Romania, a anuntat joi prim-ministrul Viorica Dancila. "Astazi vom adopta ordonanta de urgenta referitoare…

- “Consideram extrem de grav faptul ca in anul 2018 seful Guvernului promoveaza public atitudini care ne aduc aminte de vremurile de mult apuse. Conform art. 6, alin. (2) din Statutul Elevului, , fapt care interzice din start orice comportament care poate aduce atingere integritatii fizice sau psihice…

- Arafat argumenteaza ca nu se poate sti daca medicul sau asistentul este loial locului de munca din sectorul public si deserveste interesul pacientilor sau vrea sa ii faca sa plateasca mai mult.

- Partidul Democrat din Moldova lanseaza primul proiect de parteneriat Public-privat, prin care va atrage investiții pentru construirea unei arene multifuncționale, ultra moderne in Chișinau, care, dupa cum estimeaza experții de la Guvern, va fi finalizata intr-un an de zile.

- Candidat pentru alegerile FRF, Ionuț Lupescu a anunțat ca orașul Bacau se va bucura de un nou stadion, care se va face dintr-un parteneriat public-privat. De asemenea, Piteștiul ar putea fi urmartorul oraș pe lista celor care iși modernizeaza stadioanele. Fostul mijlocaș a fost luni acolo, unde a stat…