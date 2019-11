Stiri pe aceeasi tema

- Prezidențiabilul PSD, Viorica Dancila, pregatește o noua conferința de presa maraton. Dancila iși va prezenta programul prezidențial in cadrul unei conferințe care incepe la ora 18.00.Citește și: VIDEO Gest fara precedent la Guvern: Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a venit in conferința…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a spus, joi, intr-o conferința de presa, ca poate justifica toate cele patru case pe care le deține, potrivit declarației de avere. „Poate am avut ghinion sa nu am sase case care sa le iau din meditatii. Eu tot ceea ce am facut am facut prin munca mea si a sotului…

- „Am vazut ca domnul Iohannis a prins glas. Am vazut singura conferința de presa din mandatul de președinte. Un moment de o aroganța monstruoasa și un dispreț total pentru democrație și pentru romani. Am...

- Viorica Dancila a venit cu replica, dupa ce Klaus Iohannis a atacat PSD-ul și pe ea intr-o conferința de presa la sediul PNL! Șefa PSD considera declarațiile lui Iohannis drept ”o aroganța monstruoasa și un disprețl pentru democrație și pentru romani, fara egal”.”Am vazut in aceasta seara…

- Premierul Ludovic Orban considera ca la primul tur al alegerilor prezidențiale se va inregistra cea mai mare prezența din istoria acestui tur de scrutin. Președintele PNL pune creșterea prezenței la vot pe seama schimbarilor legislative care au extins votul in diaspora pe trei zile, conform Mediafax.Citește…

- ■ europarlamentarul Siegfried Muresan a sustinut o conferinta de presa alaturi de liderii liberali nemteni ■ ei au atacat PSD si si-au exprimat increderea ca guvernul liberal va obtine voturile necesare ■ Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a fost prezent in Neamt, la sfirsitul saptaminii trecute,…

- Viorica Dancila și-a prezentat cele 10 obiective pe care vrea sa le indeplineasca, daca va ajunge la Cotroceni. Premierul iși asuma un set de 10 principii care țin de politica interna și...

- Delegații PSD Alba au votat, sambata, la Casa de Cultura a Studenților din Alba Iulia, in prezența Vioricai Dancila, membrii Biroului Permanent Județean al partidului. PSD Alba transmite un comunicat in legatura cu vizita premierului și cele mai recente decizii. ”Conducerea aleasa a Partidului Social…