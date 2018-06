Dancila anunta ca de luni taxele si impozitele catre ANAF se pot plati la CEC Bank

Stiri pe aceeasi tema

- „Incepand de luni, toate taxele și impozitele datorate catre ANAF se vor putea plati prin unitațile CEC Bank. Pana la sfarșitul acestui an, CEC Bank nu va percepe niciun comision. Este vorba despre taxe datorate de catre persoane fizice, indiferent daca acestea au sau nu cont la CEC”, a declarat premierul.…

- Tudorel Toader urmeaza sa ajunga la sediul Guvernului, in cursul acestei zile, pentru a discuta cu sefa Executivului in privinta eventualitatii sesizarii Curtii Constitutionale, dupa refuzul presedintelui de a o revoca pe sefa Directia Nationala Anticoruptie. Ministrul Justitiei va merge la Palatul…

- Candidatul Partidului Liberal la functia de primar al Chisinaului, Valeriu Munteanu, propune ca taxele si impozitele platite de chisinauieni sa ramana in bugetul municipal si sa nu mai fie la dispozitia Guvernului. Potrivit acestuia, un exemplu in acest sens este in UTA Gagauzia, unde 100% din impozitul…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, sustine ca guvernarea PSD-ALDE pregateste o propunere normativa referitoare la Codul finantelor publice locale, prin care toate autoritatile locale din tara vor fi obligate sa creasca taxele si impozitele locale de sase ori. "Toate primariile…