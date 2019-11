Presedintele PSD, Viorica Dancila, a sustinut miercuri ca tandemul Iohannis - Orban este "asemanator cuplului Basescu - Boc", iar seful statului, prezent la prima sedinta a noului Cabinet, este "un diriginte care si-a adus elevul in fata poporului". "Am vazut un presedinte care de fapt este prim-ministru, am vazut un cuplu Iohannis - Orban asemanator cuplului Basescu - Boc, un diriginte care si-a adus elevul in fata poporului. Ma mir ca nu l-a luat si de urechi, pentru ca a venit cu opinia sa, o opinie electorala pe care nu a fost suficient sa o aduca in spatiul public de la Administratia Prezidentiala.…