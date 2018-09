Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca s-a stabilit la nivelul Guvernului mentinerea in anul 2019 a voucherelor de vacanta, in valoare de 1.450 de lei.



"Am stabilit la nivelul Guvernului continuarea unei masuri foarte apreciata, atat de angajatii din sistemul public, cat si din sectorul turismului. Ma refer la mentinerea in anul 2019 a voucherelor de vacanta, in valoare de 1.450 de lei. Am luat aceasta decizie avand in vedere atat beneficiile economice, cat si pe cele sociale", a declarat Dancila, la inceputul sedintei de Guvern.



Potrivit premierului, peste…