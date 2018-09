Premierul Viorica Dancila i-a solicitat, miercuri, omologului olandez, Mark Rutte, sprijinul Olandei pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen, subliniind ca tara noastra indeplineste criteriile tehnice de accedere si ca aceasta tema nu trebuie legata de problematica Mecanismul de Cooperare si Verificare. "Avand in vedere ca Romania indeplineste criteriile tehnice privind aderarea la spatiul Schengen, fapt confirmat de catre Comisia Europeana, am adresat premierului olandez solicitarea de a sustine Romania in indeplinirea acestui obiectiv. Cred cu tarie ca Romania merita sa fie in spatiul Schengen…