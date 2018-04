MANTRA săptămânii 30 aprilie - 6 mai 2018 în funcţie de zodie. Vei şti exact de ce ai primit această mantra acum

In tot acest timp, Jupiter, Saturn si Pluto sunt inca retrograde si Chiron, astrul vindecarii ranilor profunde, s-a mutat in Berbec pentru 9 ani. In acest context,… [citeste mai departe]