- Partidul Social Democrat a recuperat voturile pe care le-a pierdut la europarlamentare, a declarat, duminica seara, presedintele PSD, Viorica Dancila, dupa anuntarea exit-poll-urilor care il dau castigator al alegerilor prezidentiale pe Klaus Iohannis.

- Viorica Dancila, președintele PSD, a afirmat imediat dupa afișarea exit-pollurilor, ca PSD a recuperat voturile pe care le-a pierdut la europarlamentare și a obținut 3 milioane de voturi, la fel de multe cat a avut in anul 2016, cand a intrat la guvernare. Iata principalele declarații ale lui Dancila:…

- Candidata PSD, Viorica Dancila, a facut o declaratie de 90 de secunde, dupa infrangerea categorica in alegerile prezidentiale in fata presedintelui Klaus Iohannis. Vreau sa ii felicit pe toti cei care au mers la vot. Vreau sa le multumesc in special celor care au votat cu inima Multumesc tuturor celor…

- Candidatul PSD, Viorica Dancila, a pierdut alegerile prezidentiale, potrivit datelor din exit poll-uri aceasta reusind sa fie votata doar de aproximativ 35% dintre cei care au mers la urne. Fostul premier considera ca PSD e pe un trend ascendent, adica a reusit sa ia cu un milion de voturi mai mult.

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a obtinut cele mai multe sufragii exprimate in judetul Tulcea, el fiind urmat in clasament de Viorica Dancila si Dan Barna, potrivit rezultatelor finale publicate pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente (AEP). Astfel, in judetul Tulcea, in urma primului tur de…

- Potrivit datelor provizorii furnizate de Autoritatea Electorala Permanenta, clasamentul este urmatorul: Klaus Iohannis -36,7% Viorica Dancila- 25,2% Dan Barna-12,1% Mircea Diaconu-9% Theodor Paleologu- 5,2% Kelemen Hunor- 5% Ioana Bruynseels- 2,7%…

- Alegeri prezidentiale 2019. "Vreau sa multumesc tuturor romanilor care au iesit la vot. Multumesc presedintilor din judete, militantilor nostri. Acest vot ne onoreaza, dar ne si responsabilizeaza. Suntem in turul doi, conform rezultatelor exit poll. Multumesc celor care au votat cu inima. Speram…

- Pregatiri intense pentru alegerile prezidențiale! Viorica Dancila nu a ratat astazi ocazia sa-l atace din nou pe președintele Klaus Iohannis, reproșandu-i ca nu a desemnat un ministru interimar la MAI, deși pregatirile pentru alegerile prezidențiale sunt in toi.„Am luat toate masurile pentru…