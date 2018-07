"Avem in atentie si situatia pestei porcine africane. La nivelul Guvernului si al institutiilor responsabile din subordine am luat masurile necesare pentru controlul si limitarea extinderii virusului. Presedintele ANSVSA se afla in teren, acolo unde a fost instituita stare de alerta. Lucreaza impreuna cu inspectorii sanitari veterinari si cu specialisti ai Comisiei Europene. Am cerut institutiilor implicate: ANSVSA, Ministerul Agriculturii, Ministerul Mediului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apararii Nationale sa colaboreze pentru punerea in aplicare a masurilor necesare. Trebuie…