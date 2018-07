Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut marți o intrevedere cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu ocazia vizitei de lucru a oficialului roman la Bruxelles. La intrevedere au participat Frans Timmermans, prim-vice-președinte al CE, și Corina Crețu, comisar european pentru…

- Christian Wigand, purtator de cuvant al Comisiei Europene, a declarat pentru AGERPRES ca presedintele executivului comunitar a incurajat-o pe sefa guvernului roman sa actioneze in favoarea revenirii la un discurs politic normal in Romania, in special in perspectiva preluarii presedintiei Consiliului…

