Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a vizitat astazi Memorialul Yad Vashem, unde a luat parte la ceremonia de aprindere a Flacarii Veșnice, a depus o coroana de flori în sala &"Aducerii Aminte&" și a semnat în Cartea de Onoare a

- Prim-ministrul Viorica Dancila a vizitat miercuri Memorialul Yad Vashem din Ierusalim, Israel, unde a luat parte la ceremonia de aprindere a Flacarii Vesnice, a depus o coroana de flori in sala "Aducerii Aminte" si a semnat in Cartea de Onoare a Memorialului dedicat victimelor Holocaustului.Potrivit…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a vizitat miercuri Memorialul Yad Vashem din Ierusalim, Israel, unde a luat parte la ceremonia de aprindere a Flacarii Vesnice, a depus o coroana de flori in sala "Aducerii Aminte" si a semnat in Cartea de Onoare a Memorialului dedicat victimelor Holocaustului. Potrivit…

- Viceprimarul Sucevei, Marian Andronache, a semnat in cartea de onoare a primariei din Manchester. El a iscalit in cartea de onoare dupa ce a discutat cu primarul orașului britanic, Eddy Newman, despre administrația locala, politica și fotbal. Marian Andronache a condus o delegație a primariei Suceava,…

- ”Instituțiile publice au nevoie de spații publice. O Romanie democratica se construiește cu instituții democratice care au nevoie de spații deschise, accesibile si inclusive. Domnilor președinți, nu ne putem preface ca suntem democrați in casa și in curtea lui Ceaușescu”, se arata in petiția lansata…

- La Caminul Cultural din comuna Schela a avut loc, in data de 4 martie 2018, lansarea monografiei “Comuna Schela - Inceput si evolutie”, scrisa de regretatul profesor Eugen Nastase, fost director al scolii, Cetatean de Onoare si primar al comunei. Evenimentul de lansare a reunit, pe langa factorii de…

- In mesajul postat pe site-ul Guvernului, Viorica Dancila aminteste ca miercuri se implinesc 85 de ani de la instituirea primelor structuri de protectie civila in Romania. Premierul a evidentiat modul exemplar in care reprezentantii protectiei civile din Romania s-au mobilizat in aceasta perioada,…

- Cartea de Onoare a Valorilor Bucovine, deschisa la Prefectura Suceava, are de astazi un nou nume, cel al cercetatoarei dr. Cleopatra Cabuz. Potrivit obiceiului, ceremonia va avea loc in cadrul Colegiului Prefectural, unde prefectul de Suceava, Mirela Adomnicai, ii va inmana Diploma de Excelenta.Dr.…