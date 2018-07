Stiri pe aceeasi tema

- Printre oaspetii de la ambasada a fost si proaspat demisa șefa de la DNA, Laura Codruta Kovesi, dar și fostul premier Adrian Nastase. Au lipsit insa Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu și premierul Viorica Dancila.

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 28 iunie 2018I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru aderarea la Protocolul adițional la Convenția cu privire la contractul de transport rutier internațional de marfuri…

- Prim-ministrul Viorica Dancila si omologul eston, Jüri Ratas, vor inaugura, sâmbata si duminica, la Constanta, o ruta de transport aerian si Consulatul onorific al Republicii Estonia, informeaza Biroul de presa al Guvernului.

- Liderul liberalilor din Alba, Mircea Hava, prim-vicepresedinte al PNL, a declarat, joi, ca are aceeasi pozitie ca si secretarul general al PNL, Ilie Bolojan, in privinta plangerii penale depuse de catre Ludovic Orban la adresa premierului Viorica Dancila, respectiv ca aceasta nu ar fi trebuit facuta…

- Vicepremierul Romaniei, Viorel Ștefan, a declarat ca nu exista nicio discuție in legatura cu eventuale modificari la sistemul de pensii private, pilon II. Aceasta a firmație vine in contextul in care administratorii de fonduri vorbesc deja de ceva vreme despre o eventuala reducere la zero a contribuției…

- Se joaca tare! Dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, l-a propus pe Felix Banila pentru preluarea funcției de procuror șef al DIICOT, procurorul genereal al Romaniei, Augustin Lazar i-a prelungit mandatul lui Daniel Horodniceanu cu inca 6 luni. De ce? Ei bine, se pare ca tocmai datorita plangerii…

- Fostul ministru al Finantelor, in prezent consilier de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, este așteptat marți la Tribunalul Gorj, la un nou termen in procesul in care este judecat, alaturi de alți trei inculpați, pentru infracțiuni de corupție. Instanța va analiza masurile…