- Doi romani au fost identificati printre persoanele decedate in urma prabusirii marti a unei portiuni din viaductul Morandi al autostrazii A10, in apropiere de Genova, precizeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care adauga ca, avand in vedere...

- Presedintele Klaus Iohannis este profund indurerat de tragicul eveniment care s-a produs marti, in apropiere de Genova, in urma caruia s-au inregistrat zeci de victime, printre care doi cetateni romani, se arata intr-un comunicat transmis AGERPRES, miercuri, de Administratia Prezidentiala. …

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, un mesaj de condoleante familiilor romanilor care au murit in urma prabusirii podului rutier din apropiere de Genova, Italia, informeaza Administratia Prezidentiala.

- Ministerul Afacerilor Externe a confirmat ca un roman a murit in urma prabusirii segmentului de autostrada, in apropiere de Genova, informeaza Mediafax. Operatiunile de scoatere a victimelor de sub daramaturi sunt in desfasurare. „Conform datelor preliminare obtinute, pana la acest moment, de echipa…

- Un roman a fost identificat printre persoanele decedate dupa prabusirea unui segment suspendat al Autostrazii A10 din Italia, in apropierea orasului Genova, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care precizeaza ca operatiunile de scoatere a victimelor de sub daramaturi sunt in derulare.

- Totodata, Executivul va aloca 115 milioane lei pentru perioada 2018-2020 pentru dezvoltarea sistemului de asistenta a varstnicilor la domiciliu. Guvernul va aproba si o schema de ajutor de stat pentru sustinerea industriei cinematografice. Premierul Viorica Dancila a precizat la inceputul sedintei ca…

- Cunoscutul jurnalist George Berevoianu a murit miercuri, la un spital din Capitala. Rares Bogdan a facut anuntul trist pe pagina sa de Facebook. „Colegul nostru George Berevoianu a plecat astazi la Ceruri! Bunul Dumnezeu sa il odihneasca in pace!” George Berevoianu a prezentat stirile la Realitatea…

- Mesaj important transmis de premierul Viorica Dancila de Ziua Eroilor. Seful Guvernului a transmis, printr-un comunicat de presa, urmatorul text.”Face parte din tradiția noastra, a romanilor, ca odata cu sarbatoarea creștina a Inalțarii Domnului sa ne omagiem eroii, pentru a pastra vie amintirea…