Dancila a spus Comisiei Europene ca modificarea Codurilor Penale s-a facut in mod transparent si ca nu afecteaza statul de drept

Viorica Dancila sustine ca le-a transmis presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si prim-vicepresedintelui CE, Frans Timmermans, ca doar in sapte state europene exista infractiunea de abuz in serviciu si ca modificarea Codurilor penale respecta statul de drept in Romania.



"Da, a fost ridicat acest subiect (modificarea Codurilor penale - n.red.) de catre domnul prim-vicepresedinte Timmermans. L-am asigurat ca statul de drept nu este in niciun caz afectat, ca modificarea s-a facut in urma consultarilor, ca nu s-a facut ca in 2016 intr-o singura zi, si ca au fost luate pareri…