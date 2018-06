Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit marti, la Palatul Victoria, pe ministrul de externe muntenegrean, Srdjan Darmanovic, aflat in vizita oficiala la Bucuresti, context in care premierul roman a subliniat importanta majora a optiunii strategice clare de aderare a Muntenegrului la NATO si a reconfirmat…

- Conform lui Citu, daca in 2016 erau indeplinite trei din cele patru criterii necesare aderarii la zona euro, in prezent doar un singur criteriu este indeplinit, pentru ca "Guvernarea PSD si Comisia “Dancila-Valcov” pentru aderarea la zona euro au inrautatit dramatic situatia economica". "Comisia…

- "Plangerea penala eu o consider ca fiind dovada unui analfabetism juridic. Am citit-o si eu si sunt idei, preluari, termeni care pur si simplu sunt preluate in mod disparat si fara o logica, doar pentru a ingrozi pana la urma Romania, doar pentru a sublinia vina ingrozitoare pe care sa spunem ca…

- „In cadrul discuțiilor, Președintele Klaus Iohannis a subliniat ca este obligatoriu ca politica externa a Romaniei sa se faca numai in interesul Romaniei și ca este necesar ca tensiunile interne pe teme de politica externa sa inceteze imediat, pentru ca țara noastra sa ramana un actor credibil in relația…

- Administratia Prezidentiala a transmis, dupa discutia dintre Klaus Iohannis si Viorica Dancila, ca exista unele linii rosii in politica externa de la care politicienii nu s-au abatut, indiferent de culoarea politica, motiv pentru care a cerut corectitudine in relatiile dintre institutii. …

- Sindicaliștii de la Complexul Energetic Hunedoara s-au aflat in aceste zile, la București, acolo unde s-au intalnit cu unul dintre consilierii premierului Viorica Dancila. Intalnirea a fost anunțata inca de saptamana trecuta, insa rezultatele sunt nule. S-a stabilit ca o noua intrevedere sa aiba…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit joi pe ministrul pentru Europa si pentru Afaceri Externe al Republicii Franceze, Jean-Yves Le Drian, aflat in vizita la Bucuresti, in cadrul discutiilor fiind abordate si obiectivele Romaniei privind aderarea la Schengen si la OCDE. Potrivit unui…

- Conform sursei citate, cei doi oficiali au exprimat satisfactia pentru relatia bilaterala "excelenta", confirmata de Parteneriatul strategic. O atentie deosebita a fost acordata diversificarii relatiilor economice, valoarea schimburilor comerciale romano - spaniole ajungand in 2017 la un nivel record…