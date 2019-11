Stiri pe aceeasi tema

- Intrebata cum este cu broșele și cu ceasurile, dar și daca le are trecute in declarația de avere, Viorica Dancila a raspuns: "O sa fac un inventar și o sa va spun. Nu am facut inca acest inventar, dar credeți-ma, nu incalc legea. Aveți toata increderea, dar va rog frumos, așa pentru corectitudine…

- Viorica Dancila a fost intrebata joi seara despre cele patru case pe care le-a trecut in declaratia de avere si de unde a avut bani pentru ele. "Totul se poate justifica: am fost noua ani europarlamentar", a explicat Viorica Dancila. Una din case, la Predeal, a inceput sa o construiasca…

- Intrebata daca este original, ea a repetat ca este un ceas primit de la sotul sau si nu a cerut un certificat. "Vreau sa va spun un lucru: sotul meu nu ar fi alocat 20.000 de euro pentru un ceas. Nu sunt... Ceea ce am vazut eu ca a dat un domn care, probabil, din buna credinta il intreaba si cat valoreaza…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat miercuri la sediul central al partidului, ca nu are un ceas de aur care valoreaza 20.000 euro si care lipseste din declaratia de avere, așa cum susțin liberalii și ca ceasul purtat de ea nu valoareaza mai mult de 5.000 de euro…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a cumparat, sambata, din piata agroalimentara din localitatea Pancota, judetul Arad, usturoi, busuioc si mere, iar la un moment dat a fost intrebata de un barbat de ce pana acum nu s-a aflat printre oameni.

- "Presedintele Klaus Iohannis nu respecta decizia Curtii Constitutionale. Intr-un an si opt luni am avut obstacole nenumarate din partea presedintelui. (...) Cetateanului de rand ii cer sa respecte Constitutia si daca nu respecta Constitutia il sanctionez. Presedintele Romaniei nu respecta Constitutia…

- Intrebata daca ia in calcul sa-l suspende pe Klaus Iohannis, Viorica Dancila a declarat: "Nu. Nu exista aceasta varianta. De fapt nici nu putem face acest lucru cu sase luni inainte de alegeri stiti foarte bine ca nu putem face acest lucru. Din punctul meu de vedere, in conditiile in care presedintele…

- "Memorandumul privind propunerea de rechemare a dlui ambasador George Maior a fost trimis spre avizare prim-ministrului, prin posta speciala, la data de 8 mai 2019, asa cum rezulta din documentul de expeditie, urmand ca dupa avizarea de catre dna prim-ministru sa fie trimis presedintelui Romaniei.…