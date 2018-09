Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele CNS ”Cartel Alfa”, Bogdan Hossu, i-a transmis o scrisoare premierului Viorica Dancila, prin care ii solicita sa renunte la reorganizarea Dialogului Social din cadrul ministerului Muncii si Justitiei Sociale, care, conform unui proiect de act normativ aflat in dezbatere, ar urma sa fie…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata intr-o vizita oficiala in Muntenegru, s-a intalnit miercuri cu presedintele muntenegrean Milo Djukanovic, cei doi oficiali convenind intensificarea cooperarii sectoriale in energie, cu accent pe interconectivitate, precum si in domeniile turism, educatie si cultura.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca premierul Viorica Dancila și președintele Klaus Iohannis au discutat despre modul in care Romania se va organiza in perioada in care va deține președinția Uniunii Europene.Liviu Dragnea a confimat faptul ca intalnirea dintre președinte și premier…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat aproximativ 40 de minute cu presedintele Klaus Iohannis, pe fondul informatiilor privind posibilitatea adoptarii unei Ordonante de Urgenta a Guvernului privind amnistierea si gratierea unor fapte penale. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- UPDATE, ora 11:15 – Intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila, care a avut loc miercuri, la Palatul Cotroceni, s-a incheiat dupa aproximativ 40 de minute. Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat miercuri, la Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis aspecte legate…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o, marti, pe ambasadoarea Tunisiei in Romania, Boutheina Labidi, in vizita de ramas-bun, se arata intr-un comunicat al Guvernului remis AGERPRES. Potrivit sursei citate, premierul a exprimat satisfactia pentru evolutiile pozitive inregistrate in ultima perioada…

- PNL urmeaza sa depuna miercuri, in Parlament, motiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa pe 20 iunie, adaugand ca orice parlamentar care nu va sustine acest demers…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut joi, in contextul vizitei de lucru pe care o efectueaza in Lituania, o intrevedere cu presedintele Parlamentului lituanian, Viktoras Pranckietis, discutiile vizand teme legate de relatia bilaterala dintre cele doua state si aspecte privind agenda europeana si cea…