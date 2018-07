Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila, a afirmat, la sesiunea plenara a Summit-ului "16+1" de la Sofia, ca Romania vrea sa gazduiasca Dialogul 16+1 privind cooperarea in domeniul educației, in continuarea Reuniunii ministeriale ASEM pe educație, din mai 2019, cand Romania va deține președinția Consiliului UE,…

- In cadrul vizitei de sambata, de la Sofia, a premierului Viorica Dancila la Summit-ul "16+1", va fi semnat un memorandum de cooperare in domeniul transporturilor si infrastructurii intre Romania si Republica Populara Chineza de catre cei doi ministri de resort, informeaza Guvernul.

- Prim-ministrul Viorica Dancila va conduce delegatia Romaniei care va participa, sambata, la cea de-a saptea editie a Summit-ului sefilor de guvern ai statelor ce sunt parte la formatul de cooperare R.P. Chineza - Europa Centrala si de Est ("16+1"), organizat la Sofia, in Bulgaria. Potrivit…

- "Sunt convins ca presedintia Consiliului UE va prezenta o oportunitate deosebita pentru promovarea parteneriatului transatlantic. Doresc sa asigur partenrul nostru strategic ca sunt ferm angajat ca tara noastra sa ramana acelasi actor implicat, responsabil si stabil. Cooperarea dintre Romania si SUA…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat, miercuri, in plenul reunit al Parlamentului, stadiul pregatirilor pentru preluarea presedintiei Consiliului UE de catre Romania in 2019. In timp ce Dancila vorbea in plen, cativa tineri au inceput sa protesteze pe holul Parlamentului fata de PSD si Guvernul Dancila,…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat, miercuri, in plenul reunit al Parlamentului, stadiul pregatirilor pentru preluarea presedintiei Consiliului UE de catre Romania in 2019. In timp ce Dancila vorbea in plen, cativa tineri au inceput sa protesteze pe holul Parlamentului fata de PSD si Guvernul Dancila,…

- Potrivit sursei citate, vizita oficiala a premierului roman in Estonia este prima la acest nivel dupa 1991, cand Romania a restabilit relatiile diplomatice cu statul eston.In cadrul intalnirii celor doi premieri "a fost reconfirmat faptul ca relatiile dintre Romania si Republica Estonia…

- Viorica Dancila, vizita oficiala de doua zile in Portugalia Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. Premierul Viorica Dancila începe, astazi, o vizita oficiala de doua zile în Portugalia, unde va…