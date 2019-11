Guvernul a identificat mai multe zone unde va aplica "masuri severe" de reducere a cheltuielilor bugetare, astfel incat Legea pensiilor sa poata fi aplicata, in conditiile in care acest act normativ pune presiuni asupra bugetului, a declarat vineri, la RFI, seful Cancelariei premierului, Ionel Danca.



"Noi insine am exprimat de nenumarate ori multe ingrijorari cu privire la presiunile majore care exista in acest moment si in perioada urmatoare in ceea ce priveste structura cheltuielilor bugetare, unde avem o pondere a acestora in buget de peste 80% cu cheltuieli pentru personal, pensii,…