Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, miercuri, o Ordonanta de Urgenta care prevede noi reglementari referitoare la conditiile si modalitatea de acordare a certificatelor de concediu medical pentru carantina si a indemnizatiilor aferente acestor certificate. “Astfel, in perioada situatiei de urgenta, persoanele…

- "In ceea ce priveste concediile medicale, a fost adoptata o noua ordonanta de urgenta pentru reglementarea modului in care se pot solicita indemnizatiile de asigurari de sanatate in aceasta perioada, pentru a prelungi perioada pana la care se poate face o astfel de solicitare de la 90 de zile la…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat ca in sedinta de guvern de miercuri a fost adoptata o ordonanta de urgenta pentru facilitarea lucrarilor de constructii, prin care se propune cresterea prefinantarii acordate in cadrul proiectelor finantate cu fonduri europene de la 10% la 30%. "In…

- Folosirea cardului de sanatate nu mai este obligatorie in perioada starii de urgenta, a anuntat, luni, Ionel Danca, seful Cancelariei premierului. In cadrul unei declaratii de presa sustinute la finalul sedintei de guvern, el a declarat ca a fost adoptata o hotarare in acest sens. "Se prelungeste…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca a anuntat, luni, ca PFA-urile și Intreprinderile individuale care și-au intrerupt activitatea vor beneficia de o indemnizație fixa la nivelul unui salariu minim brut pe perioada starii de urgența." Am promis masuri de sprijin economic pentru cei afectați de…

- Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private - PALMED solicita cresterea tarifelor decontate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru acoperirea costurilor reale ale serviciilor medicale prestate de furnizori. Fara o creștere reala a tarifelor serviciilor decontate si prin amanarea…

- Seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, a anuntat ca Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta de Urgenta, marti seara, prin care accesul pacientilor la furnizorii publici sau privati se va face in egala masura.Citește și: OFICIAL - Guvernul adopta OUG pentru anticipate + dublarea numarului…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anuntat marti seara, in urma sedintei de guvern, ca a fost adoptata Ordonanta de Urgenta pentru reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), care prevede reducerea structurii de personal cu peste 2.000 de posturi si eliminarea a…