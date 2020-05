Dancă: Schema de sprijin pentru companiile mari,după modelul IMM Invest, adoptată prin OUG săptămâna viitoare Schema de sprijin, de garantare a creditelor pentru companiile mari, dupa modelul IMM Invest, urmeaza sa fie adoptata prin ordonanta de urgenta in sedinta de guvern de saptamana viitoare, a afirmat joi seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "Este vorba despre o schema de garantare care urmeaza sa fie derulata prin EximBank, cu un plafon de 8 miliarde de lei, pentru companii cu cifra de afaceri mai mare de 20 de milioane de euro si care pot beneficia de garantii de stat pentru credite de investitii si capital de lucru de pana la 80% si dobanda subventionata de pana la 50%. Aceasta schema… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

