Proiectul de lege pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare a fost aprobat, in sedinta de joi a Executivului, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "Guvernul a aprobat astazi si proiectul de lege pentru abilitarea Guvernului pentru a emite ordonante (...) pe perioada vacantei parlamentare. Domeniile in care Guvernul poate emite ordonante (...) variaza de la domeniul fiscal-bugetar, rectificarea bugetara pentru anul 2020, rectificare necesara dupa incheierea primului semestru si evaluarea situatiei economico-financiare in conformitate…