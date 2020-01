Guvernul a dezbatut, joi, in prima lectura, proiectul de ordonanta care vizeaza anularea procedurilor de contractare a investitiilor in parteneriat public-privat aflate in derulare la nivelul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, a precizat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. "A fost dezbatuta in prima lectura o ordonanta simpla a Guvernului, in baza Legii de abilitare a Guvernului pentru emiterea de ordonante in timpul vacantei parlamentare, pentru modificarea ordonantei de urgenta privind parteneriatul public-privat. In acest sens, vor fi, practic, modificate atributiile si functiile…