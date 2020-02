Dancă: Programul 'Prima casă' continuă şi în acest an, cu un…

Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anuntat marti seara ca a fost adoptata o hotarare de guvern pentru continuarea Programului "Prima casa", caruia i-a fost alocat un plafon similar anilor precedenti, de aproximativ doua miliarde de lei. "Proiectul 'Prima casa', desi au fost vehiculate multe intoxicari si manipulari pe aceasta tema, printr-o hotarare de guvern adoptata astazi, iata, continua si in acest an, 2020, cu un plafon similar acordat in anii precedenti, de aproximativ doua miliarde de lei", a precizat Ionel Danca dupa sedinta de guvern. AGERPRES/(A - autor: Dorina…