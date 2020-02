Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta privind organizarea alegerilor parlamentare inainte de termen, act normativ care prevede, printre altele, trei zile de vot in diaspora si posibilitatea de a vota la orice sectie de votare.



"Ordonanta de urgenta pentru organizarea alegerilor parlamentare inainte de termen a fost adoptata in sedinta de guvern de astazi. Vorbim despre extinderea prevederilor care au fost benefice si s-au dovedit a fi in avantajul cetatenilor care au dorit sa voteze la alegerile prezidentiale, respectiv trei zile de vot in diaspora si, de asemenea, posibilitatea…