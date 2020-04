Stiri pe aceeasi tema

- Rectificarea bugetara aprobata, miercuri, de Guvern a fost publicata in Monitorul Oficial. Ministrul Finantelor, Florin Citu, a explicat, intr-o postare pe Facebook, ca este o rectificare care are doua obiective. ”In primul rand, sanatatea romanilor, iar in al doilea rand pastrarea capacitatii…

- In aceste momente, seful Cancelariei premierului, Ionel Danca sustine un briefing de presa, la finalul sedintei de guvern. In sedinta de guvern a fost adoptata OUG pentru rectificarea bugetului de stat si a celui al asigurarilor sociale de stat pentru anul 2020. Cresterea economica pentru anul 2020,…

- Viceprim-ministrul Raluca Turcan a anuntat, luni, la inceputul sedintei de Guvern, un proiect de ordonanta de urgenta care prevede prelungirea mandatelor alesilor locali, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020, transmite AGERPRES . “Este evident ca, in aceasta situatie de criza, nu se pot…

- Se amana alegerile locale, iar mandatul aleșilor locali va fi prelungit pana cel tarziu la 31 decembrie acest an, a anunțat vicepremierul Raluca Turcan la inceputul ședinței de Guvern. Proiectul de Ordonanta a fost facut de Autoritatea Electorala Permanenta, impreuna cu MAI si Ministerul Dezvoltarii.…

- Viceprim-ministrul Raluca Turcan a anuntat, luni, la începutul sedintei de Guvern, un proiect de ordonanta de urgenta care prevede prelungirea mandatelor alesilor locali, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020. "Este evident ca, în aceasta situatie de criza,…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anuntat ca luni, la Guvern, vor avea loc mai multe sedinte de lucru pentru stabilirea unor masuri de contracarare a efectelor produse de epidemia de COVID-19. De la ora 11,00, este programata o sedinta de lucru pentru "stabilirea criteriilor…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a precizat joi ca, in momentul in care premierul Ludovic Orban va decide, ordonanta de urgenta privind organizarea alegerilor anticipate, adoptata de Guvern saptamana trecuta, va fi trimisa spre publicare la Monitorul Oficial. "In momentul…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anuntat marti seara, in urma sedintei de guvern, ca a fost adoptata Ordonanta de Urgenta pentru reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), care prevede reducerea structurii de personal cu peste 2.000 de posturi si eliminarea a…