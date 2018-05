Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a dat caștig de cauza ministrului Justiției, Tudorel Toader și il constrange pe Klaus Iohannis sa semneze decretul de revocare pentru procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi.Citește și: CEDO condamna Romania pentru inchisorile CIA - Suma URIAȘA pe care trebuie sa…

- Comisia de la Venetia va fi informata despre decizia CCR in privința revocarii șefei DNA; PNL anunța ca va iniția demersul, in cadrul vizitei pe care reprezentanții acestui for internațional urmeaza sa o faca in Romania. ”Decizia CCR cu privire la revocarea sefei DNA reprezinta un atentat la ordinea…

- Din declarațiile de astazi ale președintelui Klaus Iohannis privind (ne)promulgarea legilor de reforma a Justiției se pot distinge doua direcții propriu-zise de acțiune viitoare. In privința legilor Justiției... ... Președintele va prelungi cat poate procesul de adoptare și va complica viața…

- Reactii la anuntul presedintiei Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, au avut, luni, o discutie la Parlament, dupa anuntul sefului statului ca nu o revoca din functie pe Laura Codruta Kövesi. De altfel, Liviu Dragnea a precizat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca decizia presedintelui Klaus Iohnnis privind revocarea sefei DNA Laura Codruta Kovesi este "cronica unei decizii care este cunoscuta" si reitereaza faptul ca niciunul dintre motivele ministrului Justitiei de revocare a acesteia nu are "niciun temei serios".…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat miercuri ca liberalii au decis sa-l convoace pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, la dezbaterea 'Ora Guvernului', la Senat, in contextul raportului Grupului statelor impotriva coruptiei al Consiliului Europei (GRECO).Citeste si: Inca un GIGANT…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat miercuri proiectul de lege anuntat de ministrul Justitiei care prevede conferirea de despagubiri, compensatii materiale, pentru perioada cat un detinut a stat in conditii necorespunzatoare, sustinand ca Tudorel Toader ii pregateste "terenul" liderului PSD,…

- Presedintele SRI, Eduard Hellvig, doreste desecretizarea unui protocol care a fost incheiat intre SRI si DNA. Anuntul a fost facut de presedintele Comisiei SRI din Parlament, Claudiu Manda, scrie Digi 24.Anuntul vine la cateva ore dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i a cerut procurorului general…