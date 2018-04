PNL considera ca negocierile dintre Guvern si managerii de spitale privind problemele de salarizare reprezinta "o bataie de joc de nedescris", iar liberalii solicita premierului Viorica Dancila sa-si asume responsabilitatile sau sa plece, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca.



"Am asistat cu totii la negocierile intre reprezentantii Guvernului si managerii de spitale din tara pentru identificarea solutiilor in ceea ce priveste problemele de salarizare din sistemul sanitar. Este o bataie de joc de nedescris modul in care acesti guvernanti au purtat aceste negocieri.…